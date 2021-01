Aggredisce in casa la ex, interviene vicino con una pistola: sfiorata la tragedia

Un intervento particolare, in un cotesto molto teso, quello che ha portato i Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro a denunciare alla Procura della Repubblica di Castrovillari un senegalese di 26 anni per minaccia aggravata e percosse, nonché il vicino di casa, un 41enne italiano, per minaccia aggravata.

I DETTAGLI

Nonostante i denunciati siano vicini di casa, i fatti - avvenuti nella mattinata di oggi - non raccontano di dissidi di vicinato ma di una lite familiare. In particolare, i militari della Sezione Radiomobile di Corigliano Calabro, con il supporto di quelli della Stazione di Corigliano Scalo, sono intervenuti per soccorrere una donna presso un’abitazione dello scalo coriglianese.

Al loro arrivo i militari hanno appurato che era in corso un’accesa lite tra la donna e il suo ex compagno. Oltre alla coppia, nella vicenda era rimasto però coinvolto anche il vicino di casa che, udite le urla della malcapitata, è intervenuto in suo soccorso armato di una pistola a salve con l’intento di spaventare e far allontanare lo straniero.

Quest’ultimo, per niente intimidito, avrebbe anzia reagito a sua volta armandosi di un coltello da cucina per poi rivoltare la sua rabbia contro l’uomo intervenuto.

Una situazione a dir poco pericolosa che grazie all’intervento dei carabinieri non ha portato a risvolti drammatici. I militari, infatti, calmati gli animi hanno effettuato mirate perquisizioni domiciliari nei due appartamenti, rinvenendo nella disponibilità del senegalese il coltello usato per minacciare il 41enne italiano, mentre nell’appartamento di quest’ultimo, una pistola a salve con tappo rosso e relativo munizionamento, quella utilizzata contro l’extracomunitario.

Entrambi le armi usate come oggetto di offesa sono state sequestrate. In caserma, inoltre, la donna ha denunciato il senegalese per percosse, quelle subite durante l’acceso litigio, scaturito per futili motivi e lo stesso è stato allontanato dalla casa dove conviveva con la ex compagna.