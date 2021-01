Vibo Valentia, aggredisce farmacista e vandalizza il negozio: denunciato

La Polizia di Vibo Valentia ha denunciato un trentenne di Soriano Calabro, pregiudicato, che nella serata di domenica ha danneggiato una farmacia ed aggredito il personale. Secondo quanto appreso, il soggetto avrebbe preteso la consegna di un farmaco ansiolitico senza opportuna prescrizione medica.

Il rifiuto del farmacista ha fatto così andare in escandescenza il trentenne, che ha prima aggredito fisicamente l’uomo, e dopo averlo atterrato ha proseguito in una serie di atti vandalici nei confronti della farmacia, distruggendo prodotti e rompendo gli arredi.

Dopo il raptus questo è fuggito, ma la sua sfuriata è stata registrata dalle telecamere di sicurezza, che hanno permesso così di rintracciarlo. Il soggetto è stato denunciato per danneggiamento, lesioni e minacce. Il farmacista invece, visitato in pronto soccorso, ha riportato lesioni guaribili in una settimana.