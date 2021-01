Altomonte, il Comune esprime contrarietà all’ipotesi di una nuova discarica

Gianpietro Coppola

Il Comune di Altomonte si schiera assieme al Comune di Saracena e della comunità Arbereshe contro il progetto di una nuova discarica nel comune di Firmo, che sarebbe stata approvata dall’Ato di Cosenza e dalla Regione Calabria.

“La scelta della Regione Calabria sarebbe stata per altro indirizzata su terreni vicini all’area industriale di Altomonte, sulla quale già gli stessi tre comuni stanno cercando di impedire la realizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali, attraverso un ricorso pendente davanti al Tar” dichiara Gianpietro Coppola, sindaco di Altomonte, che afferma di trovarsi “di fronte ad una continua aggressione verso i nostri territori per i quali sindaci e comunità immaginano un futuro diverso”.

“Siamo di fronte ad una ipotesi che non potrà mai incontrare il favore delle rappresentanze istituzionali territoriali e delle comunità interessate perché inconciliabile con i progetti e la visione di sviluppo agroalimentare storicamente ed unanimemente condivisa da quest’area del Pollino e della Valle dell’Esaro; impegni e prospettive alternative, che rivendichiamo e che difenderemo con ogni iniziativa” dichiara l’assessore comunale all’ambiente Mario Pancaro, che nei giorni scorsi ha partecipato ad un vertice con l’assessore regionale De Caprio.

“Duole riconoscerlo ma se si arriva anche solo a prospettare la volontà di realizzare qui una discarica è perché nelle istituzioni superiori è passata la idea che questo è un territorio indifeso, vulnerabile e che può essere violato con facilità” conclude l’assessore. “Probabilmente come territorio dovevamo difenderci meglio, quando era necessario, con più incisività e con più partecipazione dal basso, in modo sicuramente diversa dalle pur legittime iniziative legali che abbiamo assunto come istituzioni e che con determinazione e convinzione continueremo a portare avanti nell’interesse esclusivo della nostra gente”.