Rientro a scuola, la Regione verso una nuova ordinanza per la didattica integrata

“Il diritto allo scuola ed allo studio è sacrosanto ma bisogna prendere atto dell’attuale situazione”. Lo ha dichiarato questa mattina, in uno dei suoi consueti videomessaggi, il presidente facente funzione Nino Spirlì, in merito all’imminente rientro a scuola a partire dal prossimo lunedì.

I timori di Spirlì si baserebbero sul fatto che “esimi professori che affiancano il governo, come il professore Galli, continuano a dire che i contagi risaliranno del 25% non appena le scuole saranno riaperte”, ribadendo che “non siamo pazzi o scriteriati a salvare i nostri ragazzi e le rispettive famiglie”.

Per questo motivo, lo stesso ha annunciato di prendere in considerazione una nuova ordinanza ad hoc, per garantire la didatticaa integrata, in modo da far continuare il percorso di studio anche a casa. “Sceglieranno le famiglie d’accordo con le istituzioni scolastiche, perchè i ragazzi che lo desiderino frequentino in presenza e gli altri a distanza” conclude.