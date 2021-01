Operazione Mattone, ingente sequestro ad imprenditore vicino alla criminalità

Nuovo importante sequestro patrimoniale compiuto dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, coordinata dalla Procura della Repubblica e dalla Direzione Distrettuale Antimafia. A finire nel mirino dell’attività investigativa è Domenico Musolino, imprenditore quarantaquattrenne ritenuto vicino ad ambienti di ‘ndrangheta e già coinvolto in diverse operazioni.

I finanzieri avrebbero accertato una significativa sproporzione tra il profilo reddituale e quello patrimoniale dell’indagato, Questo infatti avrebbe accumulato illecitamente un patrimonio superiore ai due milioni di euro, composto da un’impresa individuale e relativo patrimonio, 12 immobili, rapporti finanziari e quote societarie.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è rimasto coinvolto in tre differenti operazioni. Nel corso dell’operazione Rupes è stato rinviato a giudizio per associazione a delinquere, reati contro la Pubblica Amministrazione, turbata libertà degli incanti aggravata da finalità mafiosa. Nell’operazione Camaleonte è stato rinviato a giudizio per concorso in corruzione ed associazione a delinquere aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa. Infine, nell’operazione A Ruota Libera, è stato rinviato a giudizio per concorso in truffa aggravata ai danni di un ente locale, frode in pubbliche forniture, traffico illecito di rifiuti ed associazione a delinquere aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione mafiosa.

In questo nutrito quadro, si aggiungono le investigazioni patrimoniali svolte dal Gico e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria, su delega della Dda, che hanno portato al sequestro di una impresa individuale e relativo patrimonio, cinque immobili, quote societarie, rapporti finanziari e assicurativi per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro.