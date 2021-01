Associazione Hidalgo, Francesca Marchese è la nuova presidente

L’Associazione Hidalgo – Professionisti del Cinema in Calabria si tinge di rosa. Rinnovate le principali cariche, i soci hanno optato per un direttivo a trazione femminile, scegliendo Francesca Marchese come presidente e Francesca Pecora come vice.

Entrambe attrici con un solido curriculum alle spalle, vantano importanti partecipazioni e collaborazioni, ma sopratutto una lunga attività all’interno dell’associazione. Il presidente uscente, Gianluca Gargano, ha ringraziato i soci ed espresso soddisfazione per la scelta espressa.

La Hidalgo, che nel frattempo ha avviato una solida collaborazione con la Fondazione Calabria Film Commission e la Rete Cinema, ha già pronto un calendario per il 2021, suddiviso in cinque “missioni” (cinema, teatro, radiotelevisione, musica e formazione) che si spera di portare avanti in ambienti open space, nonostante i limiti e gli stop imposti dalla pandemia.