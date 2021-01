Neonatologia Crotone, Giancotti (Pari Opportunità): “No a esibizionismi. Determinati per la Tin”

“La critica mi pare di comprendere faccia riferimento ad un presunto, mancato coinvolgimento della Commissione, in argomenti che non sono in realtà mai stati posti all’ordine del giorno dei lavori”. Lo afferma in una nota Carmen Giancotti, presidente della Commissione Pari Opportunità di Crotone, che ribadisce di non avere “tempo da perdere” in “esibizionismi futili e personalismi improduttivi”.

“Posso solo dire e perciò rivendicare quanto a mia conoscenza e cioè che la Commissione pari opportunità si è determinata nel senso di spendere il suo impegno per la Tin, terapia intensiva neonatale, interessarsi all’istituzione del pronto soccorso pediatrico, sviluppare una proposta che abbia come scopo l’istituzione di un ‘muro della gentilezza’, verificare la possibilità d’istituire dei Bebè point, dare continuità al premio ‘Teano’ ed altri progetti” conclude.