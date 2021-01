Il deputato Tucci indagato: “Fatti precedenti all’entrata in politica. Sono innocente”

Riccardo Tucci

Si difende sui social il deputato vibonese del M5S Riccardo Tucci coinvolto nell’indagine condotta dalla Guardia di Finanza che ha portato allo scoperto un articolato sistema che sarebbe stato studiato da cinque imprenditori vibonesi per evadere tasse e versamenti allo Stato. (QUI)



Tra i cinque coinvolti c’è anche il titolare dell’azienda in cui, prima di diventare parlamentare, lavorava Riccardo Tucci, che sulla propria pagina Facebook scrive: “La Guardia di Finanza di Vibo Valentia, stamattina mi ha notificato un decreto di sequestro preventivo di beni, per un procedimento penale a carico dell’azienda e del relativo titolare per cui lavoravo”.

I fatti contestati, precisa, “sono precedenti all’inizio della mia attività politica“. Comunicando inoltre di aver avvisato “i vertici del Movimento 5 Stelle, il comitato di garanzia e il collegio dei probiviri“.

“Ho piena fiducia nella magistratura – ha concluso il parlamentare pentastellato – e sono sicuro di poter dimostrare la mia totale estraneità ai fatti contestati”.