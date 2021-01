Covid-19. La Calabria conta +302 nuovi contagi e 4 morti

Tende a salire nuovamente il numero dei contagi da coronavirus in Calabria. Dopo ben quattro giorni sotto soglia trecento contagi, oggi i nuovi positivi - confermati dal bollettino della Protezione civile - sono 302, dunque anche in aumento rispetto a ieri. (QUI) Dall’esplosione della pandemia sono in totale 32.076 le persone che hanno contratto il virus su tutto il territorio regionale.

A registrare il numero più alto dei nuovi contagi è la provincia di Reggio Calabria con +98 nuovi positivi, seguita da Cosenza +90; Vibo Valentia +66; Catanzaro +34; Crotone +14.

I decessi constatati nelle ultime 24 ore sono purtroppo 4. Giungono così a 582 le vittime da febbraio 2020.

Diminuiscono i ricoveri. Nei reparti Covid delle strutture calabresi sono ad oggi 273 le persone ricoverate (-1), invece 21 quelle in terapia intensiva (-1). Calano anche i casi di Covid in isolamento domiciliare -293, per un totale di 8.784 Sale al contempo anche il numero dai guariti (+593), per un totale di 22.416.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 12.138 (+ 98 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 2245 (80 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 5 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 2154 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9893 (9724 guariti, 169 deceduti).

Nel cosentino, dove è stato registrato il numero più alto di nuovi positivi 9.454 (+90), sono stati in tutto riscontrati 9.196 casi, e sono così distribuiti: casi attivi 3819 (61 in reparto AO di Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano;13 al presidio ospedaliero di Acri; 14 al presidio ospedaliero di Cetraro; 11 all'Ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 3698 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5635 (5386 guariti, 249 deceduti).

Nel catanzarese, dove sono stati riscontrati 34 nuovo positivi, i contagi accertati sono stati finora 4.789: casi attivi 2028 (21 in reparto all'AO di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 17 in reparto all'AOU Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1977 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2761 (2676 guariti, 85 deceduti).

Nel vibonese, dove sono stati 66 i nuovi casi riscontrati, il computo totale è di 2.733 : casi attivi 640 (14 ricoverati, 626 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2093 (2056 guariti, 37 deceduti).

Nel crotonese , infine, i covid segnalati sono stati in tutto 2.603 (+14 da ieri): casi attivi 253 (17 in reparto; 236 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2350 (2308 guariti, 42 deceduti).

Per quanto riguarda i pazienti affetti da coronavirus provenienti da altra regione o stato sono 93 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 266.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 139.

COVID IN ITALIA: 14.372 CASI E 492 MORTI

In tutta la nazione sono 14.372 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (15.204 ieri), 492 i morti (467 ieri), secondo i dati del Ministero della Salute. Sono 275.179 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati. Ieri erano stati 293.770. Il tasso di positività è del 5,2%% (ieri era del 5,17%). I ricoveri in terapia intensiva per il Covid-19 sono in calo di 64 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 102. In totale in rianimazione ci sono 2.288 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 20.778 pazienti, in calo di 383 unità rispetto a ieri.

Secondo i dati del ministero della Salute, le regioni che fanno registrare il maggior numero di test positivi al nelle ultime 24 ore sono: Lombardia 2.603, Campania 1.313, Emilia Romagna 1.265, Lazio 1.263, Puglia 1.159, Sicilia 994.