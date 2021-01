Sant’Anna Hospital, i sindacati chiedono incontro urgente

“Alla luce degli ultimi sviluppi, legati sia alla sentenza del Tar Calabria che ai vari incontri istituzionali tenutesi in merito”, i sindacati chiedono un “incontro urgente” alla commissione prefettizia dell’Asp di Catanzaro.

Una richiesta formale avanzata da Francesco Grillo, Luigi Tallarico e Francesco Maltese, rispettivamente referenti di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp, ed indirizzata tramite Pec alla dottoressa Luisa Latella, alla guida dell’azienda sanitaria.

C’è bisogno di “chiarire il percorso che si va delineando, nonché per avere maggiore contezza sullo stato dell’arte prima di confrontarsi con l’attuale proprietà, non ultima per poter dare risposte plausibili ai tanti lavoratori rappresentati” continuano i sindacati, che si dicono fiduciosi in una risposta positiva.