Società e fatture false per pagare meno tasse: scattano denunce e sequestro

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Avrebbero messo in piedi un ingegnoso trucco per evadere le tasse e i versamenti allo Stato, tramite un articolato sistema di società e cooperative.

Ma sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Vibo Valentia, che ha notificato un sequestro preventivo di beni a cinque imprenditori, indagati a vario titolo per reati tributari, dichiarazioni dei redditi fraudolente e fatture false.

I reati contestati coprono un arco di tempo che va dal 2011 al 2018, durante i quali – e secondo gli investigatori - i cinque avrebbero creato una rete composta da sei società, nello specifico due Srl, due cooperative, una ditta individuale ed un’altra ditta con sede in Romania, tutte ritenute come delle “cartiere”.

Il tutto, ovvero l’emissione delle fatture, sarebbe così servito per dedurre e diminuire i costi e le detrazioni di imposte, evitando di conseguenza di versare Irap ed Iva per le operazioni svolte dalle cooperative e ridurre il reddito fiscale da sottoporre a tassazione.

Le coop – spiegano i militari - operavano infatti negli stessi locali delle aziende, utilizzando gli stessi materiali e attrezzature, e presentavano poi fattura come se la prestazione fosse stata operata da terzi, in un altro luogo.

A questa operazione si sommava poi la società estera, che sarebbe servita, secondo i finanzieri, esclusivamente ad emettere fatture false.

Complessivamente, è stato verificato un giro d’affari fraudolento di oltre 3 milioni di euro, e fatture false dall’estero per circa 350 mila euro.

Il vantaggio fiscale si è così tradotto in un profitto di 844 mila euro, incassato grazie agli stratagemmi per non versarli in tasse.

Tale cifra è stata dunque sottoposta a sequestro in data odierna, ed i cinque indagati sono stati denunciati.

Sono quindi stati denunciati: S.V.M., legale rappresentante di due società S.r.l. e titolare di una ditta individuale; S.L., legale rappresentante pro-tempore di una società cooperativa; G.D., legale rappresentante pro-tempore di una società cooperativa; T.R., legale rappresentante pro-tempore di una società cooperativa; T.A., legale rappresentante pro-tempore di una società cooperativa.

(ultimo aggiornamento 12:38)