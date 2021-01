Calcio a 5, la Vigor batte la Sangiovannese e si avvicina alla zona play off

Dopo due sconfitte la Vigor Lamezia Women riprende la marcia e riaggancia la zona play off battendo nel recupero della quarta giornata una volenterosa Sangiovannese con un rotondo 8-0. Sono ancora tre i recuperi da disputare con la possibilità di salire ancora in classifica. Febbraio sarà il mese della verità con 7 partire da disputare.

La Vigor parte a testa bassa, tenendo il pallino del gioco nella metà campo avversaria, e passa in vantaggio al 2,30” con la brasiliana Julia Ferreira. In una sporadica azione della squadra di casa Jammoul non trattiene un pallone e rischia di subire il pareggio da Moreira. Forcing continuo delle Lametine che raddoppiano con Rocio Sevilla magnificamente assistita dall’altra Brasilana Masaro al 9,49”. Passano due minuti e mezzo e Sevilla, seppur chiusa dalle avversarie, si inventa un assist per Aliotta che sotto porta non sbaglia, 3-0 che sarà il risultato all’intervallo.

Praticò prova in più occasioni a segnare, calciando da tutte le posizioni, ma il portiere di casa Dragan dice di no in molte occasioni. Secondo tempo e Silvia Praticò si sblocca al 36” con un diagonale imprendibile per l’estremo difensore Silano. Si passa a quattro reti e al sesto minuto Masaro da una palla al bacio a bomber Praticò, che non si fa pregare e realizza il quinto gol.

La Vigor non molla la presa e al 10,29” su calcio d’angolo di Ferreira, Sevilla realizza da par suo e porta a 6 le reti Lametine. È un tiro al bersaglio che si concretizza con il settimo e l’ottavo gol sempre con Praticò’ che sfrutta due rifiniture di Ierardi e Masaro. Migliori in campo Sevilla e Masaro che si aggiudicano il premio partita offerto da uno sponsor. Anche Praticò lo avrebbe meritato ma l’ordine e la tenacia delle premiate hanno fatto la differenza. Entrate anche De Sarro , Fakaros e Arzente.

Quintetti iniziali per la Sangiovannese: Dragan, Moreira , Tomulescu, Perrucci, Cali. Vigor Lamezia Women: Jammoul, Linza, Ierardi, Ferreira, Praticò. Arbitri della partita Cannistra’, Cefala’ Di Benedetto cronometrista.