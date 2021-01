Covid, un solo decesso in Calabria. I nuovi positivi sono 263

Curva ancora stabile in Calabria dove nelle ultime 24 ore sono stati registrai 263 nuovi positivi. Numeri in linea rispetto al bollettino della Protezione civile di ieri quando i nuovi contagi sono stati 232. (QUI)

Ma da febbraio le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 31.744. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 75, Catanzaro 51, Crotone 4, Vibo Valentia 49, Reggio Calabria 84, Altra Regione o stato estero 0.

In 24 ore è stato registrato un solo decesso che porta il totale a 578. In calo le persone che si trovano in isolamento domiciliare 9.077 (-477), così come i pazienti ricoverati in reparto, in tutto 274 (-9), mentre i pazienti più gravi in terapia intensiva sono 22 (+3). I guariti sono invece 21.823 (+735).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da febbraio il totale dei casi è 12.039, i nuovi positivi sono 84. Attualmente i positivi sono 2.268, di cui 83 persone ricoverate nell’ospedale di Reggio, 2 nel reparto di Gioia Tauro (-6); sono 7 i pazienti più gravi in terapia intensiva (+1), mentre in isolamento domiciliare si trovano 2.176 persone (-45). I casi chiusi sono 9.771, di cui 9.605 guariti (+133), 166 decessi (+1).

Nel Cosentino i nuovi casi sono 75, ma da inizio pandemia si sono ammalate 9.362 persone. Attualmente su tutto il territorio provinciale ci sono 4.040 persone affette da Sars-CoV-2 e di queste 58 si trovano in reparto all’ospedale di Cosenza, 13 nella struttura di Rossano, 14 nel presidio di Acri, 14 nella struttura di Cetraro e 13 nell’ospedale da campo (-1). Sono 10 i pazienti più gravi ricoverati in terapia intensiva (+1) e 3.918 le persone che si trovano in isolamento domiciliare (-134). I casi chiusi sono 5.322 di cui 5.075 guariti (+454) e 247 decessi.

Nel Catanzarese, da febbraio si sono ammalate 4.759 persone, ma i nuovi positivi sono 51. Attualmente i casi attivi sono 2.133, di cui 21 persone ricoverate in reparto a Catanzaro, 9 nella struttura di Lamezia Terme, 15 al Mater Domini (-2); 5 in terapia intensiva (+1); 2.083 in isolamento domiciliare (+51). I casi chiusi sono 2.626, di cui 2.539 guariti (+2), 87 decessi.

Nel Crotonese i nuovi positivi sono solo 4, ma da febbraio le persone che hanno contratto il coronavirus sono 2.588. Attualmente i casi attivi sono 259, di cui 17 persone ricoverate in reparto; 242 in isolamento domiciliare (-41). I casi chiusi sono 2.329, di cui 2.288 guariti (+45) e 41 decessi.

Nel Vibonese, da febbraio sono stati registrati 2.667 casi totali, ma in 24 ore i nuovi positivi sono 49. Attualmente i casi attivi sono 580, di cui 15 persone ricoverate; 565 in isolamento domiciliari (-298). I casi chiusi sono 2.087, di cui 2.050 guariti (+348) e 37 decessi.

Sono 93 i casi dei pazienti con il coronavirus arrivati da altra regione e si trovano in isolamento domiciliare. Invece i casi chiusi sono 266.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile. Due soggetti deceduti inseriti precedentemente nell’ASP di Catanzaro sono stati inserti nei decessi dell’Asp di Cosenza.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 115.