Biodiversità marina, dalla Regione 200mila euro del Feamp

Ammontano a 200mila euro i fondi del Femeap che la Regione Calabria ha stanziato per “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”.

È stata infatti approvata la graduatoria provvisoria delle domande presentate. I progetti ammessi sono tre, ma al momento ne risulta finanziabile solo uno: il primo per punteggio in graduatoria.

Il provvedimento consentirà di promuovere interventi che contribuiscano a una migliore gestione e conservazione delle risorse biologiche marine, attraverso il coinvolgimento di organismi scientifici o tecnici di diritto in grado di svolgere studi, elaborazioni, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca, in relazione a siti Natura 2000 e a zone soggette a misure di protezione speciale.

“Occorre investire sulla pesca tutelando il mare. Per questo - dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Gianluca Gallo, - siamo impegnati a favorire misure che consentano di proteggere e ripristinare la biodiversità e l’ecosistema marino, precondizioni essenziali per attività di pesca sostenibili, come del resto fatto con le iniziative che consentiranno la ripresa in via sperimentale della pesca della sardella”.