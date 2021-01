Cirò Marina. In auto con un’arma clandestina: arrestato 29enne

È stato “pizzicato” con un’arma clandestina a bordo della propria auto. Così un uomo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri dell’Aliquota radiomobile della stazione di Cirò Marina. A seguito di un controllo in via Brisi i militari hanno fermato l’auto guidata dal giovane, priva della targa anteriore.

Dai primi accertamenti i carabinieri hanno notato che il giovane era molto agitato e, per questo, hanno deciso di perquisire il mezzo. Durante il controllo del veicolo, precisamente dietro al sedile di guida dell’autovettura, i militari hanno trovato un beauty-case di colore bordeaux all’interno del quale, in perfette condizioni, era conservata una pistola semiautomatica Cal. 7.65 “Browning”, con matricola abrasa, completa di due caricatori bifilari nonché 30 colpi dello stesso calibro.

I militari hanno inoltre trovato svariati pezzi di ricambio dell’arma tra cui due guanciole per l’impugnatura, molle e viti, tutto a dimostrazione che l’arma era in perfette condizioni, ben oliata e funzionante, forse pronta per essere usata.

I militari hanno portato il 29enne negli Uffici e, poco dopo, su disposizione della Procura di Crotone, nel carcere di Crotone in stato di arresto per i reati di porto abusivo di arma clandestina e ricettazione.