Cassano, picchiava violentemente il bambino fino a farlo svenire: arrestato

I Carabinieri di Corigliano Calabro hanno messo fine ad una vicenda scabrosa che continuava da diverso tempo a Cassano allo Ionio. Una vicenda di violenza domestica a danno di un bambino di pochi anni, picchiato selvaggiamente dal nuovo compagno della donna.

Il fatto è stato denunciato dalla madre della ragazza, che aveva scoperto che il nuovo compagno fosse solito minacciare e picchiare la figlia, che però aveva timore di segnalare i fatti alle autorità. La situazione è divenuta ancor più grave quando la donna si è resa conto che le percosse avvenivano anche a danno del nipote, aggredito fisicamente e verbalmente in più occasioni nonostante avesse pochi anni. L’ultimo evento, avvenuto ai primi di gennaio, ha fatto temere per la vita del bambino che, picchiato furiosamente, aveva perso i sensi al punto da essere trasportato in pronto soccorso.



La donna ha dunque allertato i Carabinieri, che basandosi anche sui referti medici rilasciati dall’ospedale e sulle numerose registrazioni audio effettuate nel corso dei litigi, hanno arrestato l’uomo, un trentenne del posto, per violenza domestica, costringendolo alla detenzione in carcere vista la gravità e la reiterazione dei fatti.