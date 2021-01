Girifalco, una pietra d’inciampo dedicata ad Alfredo Rocco Stranieri

Bisogna “commemorare le vittime dell'olocausto e incoraggeremo forme adeguate di ricordo. Il sacrificio, estremo, di un nostro concittadino, il signor Alfredo Rocco Stranieri, ci deve aiutare ancora di più”. Questa la nota di Delia Ielapi, consigliera comunale di Girifalco con delega alla valorizzazione della memoria storica, che ha annunciato l’installazione di una pietra d’inciampo.

Questa sarà dedicata alla memoria di Alfredo Rocco Stranieri, militare internato ucciso nel campo di concentramento di Forbach il 24 gennaio del 1945. L’uomo, originario di Girifalco, partì per la guerra senza farne mai ritorno, ed oggi la sua memoria ed il suo sacrificio saranno commemorati grazie all’iniziativa promossa dalla nipote, Pamela Stranieri.

L’installazione della pietra, già pronta, non è ancora avvenuta per via delle restrizioni anti-covid. Si provvederà ad installarla al termine dei lavori che stanno interessando il Municipio, coinvolgendo gli alunni delle scuole e personalità istituzionali.