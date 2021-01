Controlli ferroviari, il bilancio settimanale della Polfer

Ben 240 pattuglie hanno controllato la rete ferroviaria regionale nell’ultima settimana. Un’attività intensa che ha portato all’arresto di due soggetti ed al rintracciamento di una minorenne, nonché all'identificazione di 1595 soggetti e di 52 veicoli.

Nella fattispecie, a Reggio Calabria gli agenti anno intercettato un cittadino extracomunitario sottoposto a mandato d’arresto europeo. Avrebbe commesso una serie di reati contro il patrimonio e la persona in Germania, dove rischia fino a 10 anni di carcere. Identificato, l’uomo è stato trattenuto ed arrestato.

A Catanzaro Lido invece gli agenti della Polfer hanno individuato un altro soggetto ricercato e condannato in via definitiva per furto, questa volta in Italia. Si tratta di una donna di nazionalità rumena, che dopo essere stata identificata è stata fatta scendere dal mezzo e trattenuta.

Registrato anche un intervento a Crotone, dovo gli agenti si sono insospettivi nel vedere una ragazzina viaggiare da sola e scendere in stazione. Si tratta di una dodicenne di Cirò Marina, che avrebbe preso il treno per venire in città al fine di “incontrare un amico conosciuto sui social network”. Gli agenti hanno così prelevato la ragazza, che viaggiava senza documenti, e dopo una serie di ricognizioni l’hanno riaffidata ai familiari.