Corigliano-Rossano, nascondeva in casa diversi machete e pugnali: denunciato

Deteneva in casa un vero e proprio arsenale di armi bianche, composto da numerosi coltelli tra cui diversi machete, di cui uno con una lama di quasi 70 centimetri di lunghezza. Lo hanno scoperto i Carabinieri di Corigliano-Rossano, che hanno denunciato un quarantottenne del posto per detenzione abusiva di armi.

Il fatto si inserisce in un più ampio intervento dei militari, chiamati per sedare un violento raptus dell’uomo. Questo si era recato presso l’abitazione dell’ex moglie sita in località Schiavonea, dove aveva cercato di sfondare il portone a pugni minacciando la donna ed i suoi parenti.

Questa ha subito allertato i militari, che giunti sul posto hanno fatto desistere l’uomo e, dopo averlo identificato e perquisito, lo hanno allontanato. Tuttavia, gli stessi militari hanno ritenuto opportuno seguire il soggetto, gravato da alcuni precedenti penali, per una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione è stato così rinvenuto l’arsenale di coltelli, composto da lame semplici, pugnali, uno stiletto e ben tre machete con custodia. Tutto materiale mai denunciato alle autorità, che è stato così sequestrato dai militari.