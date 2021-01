Armi e droga nascosti in appartamento abbandonato, maxi sequestro a Gioia Tauro

Una perquisizione all’interno di un appartamento abbandonato lungo la statale 18 ha permesso di rinvenire un vero e proprio arsenale composto da armi e diverse munizioni, nonché una cospicua quantità di cocaina. I Carabinieri di Reggio Calabria, coadiuvati dall’aiuto dello Squadrone Eliportato dei Cacciatori di Calabria, hanno così sequestrato diversi secchi ed involucri, occultati debitamente nell’abitazione.

Nello specifico, i militari hanno rinvenuto un secchio di plastica contenete una mitraglietta “Uzi” in ottimo stato, senza matricola e perfettamente oleata. Nello stesso secchio, due caricatori, 50 proiettili calibro 9 e 20 cartucce calibro 7,65.

Nella stessa stanza poi è stato rinvenuto un ordigno artigianale perfettamente funzionante, del peso di circa 850 grammi e dotato di miccia a rapida combustione. Poco distanti, due sacchi contenenti oltre 4 chili di polvere pirica, utilizzata verosimilmente per confezionare altri ordigni.

In un altro locale dello stesso appartamento infine sono state rinvenute due confezioni di plastica contenenti complessivamente 77 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione. La sostanza era occultata all’interno di un radiatore, nascosta da occhi indiscreti.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato dai Carabinieri, e si è reso necessario l’intervento del Nucleo Artificieri per mettere in sicurezza il materiale esplosivo. L’arma è stata messa a disposizione della Procura di Palmi, per verificare l’eventuale utilizzo in eventi delittuosi.