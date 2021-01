Vibo. Insegnante positiva al Covid: chiusa scuola

Ennesima scuola chiusa a causa del Covid-19. Si tratta della scuola elementare Don Bosco di Vibo Valentia dove a risultare positiva al test antigenico rapido è stata una docente che ha immediatamente comunicato la scoperta all’Istituto.

La scuola, così come prevede il protocollo, resterà chiusa per due giorni – con il ritorno alla didattica a distanza – per una sanificazione straordinaria. Dal 29 gennaio, poi, tutti gli alunni torneranno in presenza con esclusione delle due classi che sono state a contatto con l’insegnate.