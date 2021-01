Ragazzino scaraventato a terra da un cavallo imbizzarrito: è grave

Versa in gravi condizioni un ragazzino di soli 17 anni che nel pomeriggio di oggi è stato sbalzato dalla sella di un cavallo imbizzarrito. Il grave incidente si è verificato in via della Musica a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia.

Il ragazzo stava cavalcando quando è stato disarcionato dall’animale ed è stato sbattuto a terra riportando una serie di traumi che sarebbero apparsi da subito gravi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e si è rilevato necessario l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto urgente all’ospedale di Catanzaro.

Dopo l’accaduto, il cavallo imbizzarrito, in preda al panico, è andato a schiantarsi contro la vetrina di una tabaccheria ed è rimasto incastrato nella porta a vetri dell’attività