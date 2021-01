Regionali, Tesoro Calabria chiude a De Magistris: “Nostro candidato è Tansi”

“Invitiamo il candidato De Magistris a essere chiaro e leale con i calabresi indicando pubblicamente, entro il 2 febbraio, quante liste, quanti candidati e quali coalizioni civiche e politiche sostengono la sua candidatura”. Lo scrivono in una nota i fondatori di Tesoro Calabria, con l’intento di fugare ogni dubbio in merito alle indiscrezioni degli ultimi giorni relative all’allargamento della coalizione civica.

Gli stessi infatti hanno ritenuto necessario ribadire “con fermezza come l’unico candidato alla presidenza della Regione sia Carlo Tansi, poiché rappresenta sotto l’aspetto politico il nostro programma civico condiviso per cambiare la Calabria”, chiudendo dunque ad ogni possibilità circa il sostegno di Luigi De Magistris, almeno finché questo continuerà a correre per la presidenza.

“Noi a oggi possiamo vantarci di avere già quattro liste pronte, 96 candidati, 9000 sottoscrittori delle liste e sondaggi nazionali che danno la nostra coalizione in straripante crescita di consensi” concludono gli esponenti di Tesoro Calabria. “Ma soprattutto possiamo vantare un dettagliato programma di sviluppo della Calabria, costruito in mesi di lavoro multidisciplinare”.