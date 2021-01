Cosenza, aggredisce la compagna, l’ex marito ed i Carabinieri: arrestato

Una vera e propria furia scatenata, probabilmente, da una crisi di gelosia ha portato un ventunenne cosentino a scagliarsi contro la sua compagna, il suo ex marito ed i Carabinieri, intervenuti per sedare la violenta lite che era scaturita tra i tre soggetti.

Il tutto è accaduto nella tarda serata di ieri a Cosenza, in Via di Portapiana, dove il 112 è stato allertato per via di una vistosa lite tra tre soggetti: un quarantasettenne ed una quarantatreenne, coppia separata, ed un ventunenne, nuovo compagno della donna, tutti del posto.



A seguito dell’intervento dei militari la cosa sembrava essersi risolta, ma poco dopo la donna è ricomparsa con il viso sanguinante, chiedendo aiuto ed in evidente stato di agitazione. Nel mentre, il giovane è arrivato di corsa con l’intento di aggredire anche l’ex marito della donna, che è però riuscito a mettersi in salvo chiudendosi a chiave in casa. Il giovane avrebbe tentato così di sfondare la porta a calci, ed avvicinato dai Carabinieri che lo invitavano a calmarsi avrebbe tentato di aggredire anche loro, finché non è stato completamente immobilizzato.

La donna ed un militare sono stati trasportati in pronto soccorso per ricevere le dovute cure mediche, viste le lesioni piuttosto gravi causate dalla colluttazione. Il giovane invece è stato denunciato ed arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Sconterà la pena ai domiciliari.