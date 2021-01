Covid. Il bollettino. Superato il mezzo milione di tamponi, 232 i nuovi positivi

Si assesta il numero dei nuovi contagiati in Calabria, regione che sta lentamente completando le prime operazioni vaccinali (LEGGI) ed è in attesa dei nuovi vaccini (LEGGI). Sono 232 i nuovi contagiati riscontrati nelle ultime 24 ore, con un numero di tamponi totale che ha superato il mezzo milione da inizio pandemia.

Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Cosenza (+93), seguita dalla provincia di Reggio Calabria (+72), di Catanzaro (+42), di Crotone (+19) e di Vibo Valentia (+6). Effettuati 503.800 tamponi eseguiti su 477.154 soggetti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 9.289 (+93): casi attivi 4.174 (57 in reparto; 15 in reparto al presidio di Rossano, 14 a Cetraro e 14 ad Acri; 13 ricoveri all’ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 4.052 in isolamento domiciliare); 5.115 i casi chiusi (4.868 guariti, 247 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 11.955 (+72) e così distribuiti: casi attivi 2.318 (89 in reparto; 2 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 6 in terapia intensiva; 2.221 in isolamento domiciliare); 9.637 i casi chiusi (9.472 guariti, 165 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 4.692 (+42): casi attivi 2.083 (47 in reparto; 4 in terapia intensiva; 2.032 in isolamento domiciliare); 2.624 i casi chiusi (2.537 guariti, 87 deceduti).

Nel crotonese, i casi covid segnalati sono stati in tutto 2.584 (+19) i casi attivi sono 300 (17 in reparto; 283 in isolamento domiciliare); 2.284 i casi chiusi (2.243 guariti, 41 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 2.632 (+6) casi attivi 878 (15 ricoverati, 863 in isolamento domiciliare); 1.739 i casi chiusi (1.702 guariti, 37 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 93 casi attivi e 266 casi chiusi. Sono invece 102 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in regione nelle ultime 24 ore.