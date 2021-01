Platania, la condotta fognaria sversava in un terreno: sequestrata vasca di raccolta

Vicenda spinosa quella scoperta dai Carabinieri Forestali di Lamezia Terme, che hanno sequestrato una vasca di raccolta di acque reflue che sversava liberamente in un terreno poco lontano dal comune di Platania.

A seguito di indagini da parte del Tribunale lametino, è emerso come questa vasca di raccolta sita in località Fosso della Foresta non fosse idonea al contenimento dei reflui fognari. In particolar modo, la struttura non era in grado di trattenerli e, di fatto, li sversava liberamente – senza alcun filtro o trattamento – nel terreno, creando un possibile inquinamento non solo del suolo circostante ma anche del vicino affluente del torrente Canne.

Diverse le anomalie riscontrate, a partire dal fatto che la vasca sarebbe collegata direttamente alla condotta fognaria comunale. Una condizione che è stata tenuta sotto osservazione anche tramite differenti monitoraggi da parte dell’Arpacal, che ha certificato numerosi sversamenti reiterati nel tempo.

Per questi motivi, i Carabinieri hanno sequestrato la vasca ed è in corso un’ulteriore indagine nei confronti dell’amministrazione comunale. L’ipotesi di reato riguarda lo smaltimento illecito di rifiuti conseguente al mancato approntamento degli interventi necessari al collettamento fognario comunale.