Covid, alla Regione incontro con il generale Tota

“È stato un confronto improntato alla massima collaborazione tra la Regione e l’Esercito, un confronto frutto del proficuo dialogo iniziato, qualche mese fa, con l’installazione dell’ospedale militare a Cosenza e della tenda per la raccolta dei tamponi a Catanzaro, con quest’ultimo presidio che potrà essere trasformato in un punto per la somministrazione dei vaccini anti-Covid”. Lo afferma il presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirlì, che nella mattinata di oggi ha incontrato il generale di corpo d’armata dell’esercito Giuseppenicola Tota.

Dibattuti alcuni temi di “notevole importanza” per la Regione, che hanno permesso di ribadire il forte legame tra le istituzioni regionali e l’esercito andando oltre alla crisi legata alla pandemia globale. “Questa collaborazione continuerà durante tutta l’emergenza e mi auguro che possa proseguire anche dopo la fine di questo periodo in cui la Calabria, come tutte le regioni d’Italia e del mondo, continua a essere schiaffeggiata dal virus” conclude Spirlì. “Abbiamo già fissato un altro incontro, il secondo di tanti altri che si susseguiranno, almeno fino alla fine del mio mandato”.

Presenti all’incontro anche il vicecomandante per il territorio Roberto Angius ed il comandante del comando militare calabrese Giovanbattista Frisone.