Vibo, sequestrato capannone abusivo rivestito di eternit

Avevano costruito un vero e proprio capanno in un’area demaniale di circa 440 metri quadri, senza alcuna autorizzazione o permesso. Lo ha scoperto la Guardia Costiera di Vibo Valentia, che questa mattina è intervenuta per sequestrare l’edificio realizzato nella frazione Marina.

L’occupazione dell’area, che prosegue da diversi anni, è stata messa in atto da due soggetti che hanno realizzato un vero e proprio edificio in muratura adibito a magazzino e rimessa. La struttura, realizzata senza alcuna concessione o autorizzazione, è non solo completamente abusiva ma anche potenzialmente pericolosa per la salute pubblica.

Questo perché l’intero tetto dello stabile è stato realizzato con delle lastre di eternit, posizionate arbitrariamente ed, anche in questo caso, senza alcuna autorizzazione. Per questi motivi, si è proceduto al sequestro dell’intera area ed all’apposizione dei sigilli allo stabile.