Crotone, Cciaa: nel 2020 aumentate le attività imprenditoriali

Nonostante la forte crisi economica causata dalla pandemia da coronavirus, nel territorio crotonese si è registrato un saldo positivo di iscrizioni di attività imprenditoriali. Lo rende noto la Camera di Commercio crotonese, che ha elaborato i dati relativi alle iscrizioni e cessazioni di imprese sul territorio nel corso del 2020.

Complessivamente, nello scorso anno si sono registrate 805 nuove aziende mentre 648 hanno cessato la loro attività. Ciò si traduce in un saldo di 157 unità in attivo, in aumento addirittura rispetto al 2019.

“Le numerose cessazioni registrate nel corso del 2020 sono state superate dal numero delle iscrizioni, e ciò potrebbe derivare dal fatto che, nel nostro territorio, l’autoimpiego viene considerata come un’alternativa all’assenza di occupazione” commentano dalla CamCom, dove ribadiscono che “il dato elevato delle nuove iscrizioni che ha sempre caratterizzato la nostra provincia non deve farci illudere, in quanto spesso seguito da numerose repentine cancellazioni. Manca la prospettiva di consolidamento da parte delle aziende, ancora poco strutturate e poco sostenute anche nei propri piani di sviluppo dal sistema creditizio e istituzionale”.

Venendo ai dati, il tasso di crescita è attestato a 0.87%, superiore alla media regionale (0.49%) ed inferiore rispetto alla media nazionale (-0.25%). Lo stock di imprese sul territorio raggiunge quota 18.050.