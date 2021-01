Danni del maltempo nella “Dirupata” di Morano: Polizia Locale e Carabinieri Parco in azione

Diverse operazioni hanno tenuto impegnati ieri pomeriggio gli uomini della Polizia Locale di Morano Calabro. A causa del maltempo che ha colpito il comprensorio per tutta la giornata, coordinati dal comandante Pasquale Pandolfi, gli ausiliari e alcuni operai sono intervenuti in alcune aree del territorio comunale adoperandosi nella rimozione di alberi divelti dalle forti raffiche di vento. In particolare le maggiori criticità hanno riguardato la Strada Provinciale 241, zona Dirupata, per la quale si è reso necessario allertare il gestore della rete di distribuzione telefonica a motivo della pericolosità di un traliccio malfermo.

Sulla stessa arteria di comunicazione sono prontamente intervenuti i Carabinieri Parco, guidati dal comandante Raffaele Belmonte. Constatata l’urgenza di programmare un’adeguata e indifferibile manutenzione della Strada, con opportuno consolidamento dei pendii sovrastanti la carreggiata, il dr Pandolfi, ha inviato apposita segnalazione all’Ente Provincia.

Analogamente il sindaco Nicolò De Bartolo, il quale ha monitorato l’evolversi della situazione per l’intera giornata di ieri e valutato, insieme al comandante della Polizia Locale, le iniziative da adottare nell’immediato. «Auspichiamo – ha detto il primo cittadino moranese – come peraltro più volte fatto in passato a proposito di contingenze simili, che la Provincia realizzi quanto prima un concreto piano di investimenti; un piano straordinario che preveda, soprattutto nel periodo invernale, quando alcuni tratti della Sp 241, se non sufficientemente curati, possono diventare molto pericolosi a causa delle condizioni di stress meteorologico cui il Pollino è sovente sottoposto, la messa in sicurezza di tutto il sistema viario di competenza».