Frana nel cuore della notte a Rota Greca: investite abitazioni, evacuate oltre 50 persone

Una frana si è registrata nel cuore della notte a ridosso del centro abitato del Comune di Rota Greca, nel cosentino. La massa di fango e detriti venuta giù ha investito tre abitazioni.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rende, che hanno tratto in salvo una decina di persone, tra cui una allettata, che si trovavano in pericolo.

I pompieri lavorano senza interruzioni dalle ore 3.20 circa e, a seguito delle verifiche agli stabili colpiti dallo smottamento, hanno evacuato in via precauzionale ulteriori 10 nuclei familiari, per un totale di 40 persone.

Sul posto il Comandante dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, il Sindaco, Carabinieri, polizia locale e volontari della Protezione Civile. Fortunatamente non risultano danni a persone.