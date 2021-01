Smettere di fumare: rimedi naturali e consigli per l’astinenza da nicotina

Smettere di fumare? Una missione che in tanti si pongono, perché può davvero migliorare le condizioni di salute del nostro fisico. Non si tratta però di un compito facile, anche se fortunatamente ci sono diversi rimedi naturali che possono alleviare l’astinenza da nicotina, insieme ad alcuni dispositivi tecnologici di ultima generazione.



Conoscere l’astinenza da nicotina: i sintomi

Come spesso accade, prima di curare una qualsiasi problematica è importantissimo conoscerla e studiarla a fondo, partendo naturalmente dai sintomi. La sintomatologia dell’astinenza da nicotina è piuttosto chiara e facilmente individuabile. Per prima cosa, aumenta il senso della fame, per effetto inverso: sono le sigarette a ridurre l’appetito, per via della dopamina e della serotonina.

Un secondo sintomo abbastanza diffuso è l’aumento del nervosismo e la comparsa di segnali relativi allo stress: non bisogna infatti dimenticarsi che lo stop alle sigarette produce degli effetti che non agiscono soltanto a livello fisico, ma anche umorale e psicologico. Per approfondire ancor di più i sintomi di astinenza da nicotina si possono leggere alcuni approfondimenti come questo di blu, ad esempio. Altri segnali da prendere in considerazione sono la comparsa di tosse e mal di testa, insieme al senso di vertigini e alla stipsi. Da non sottovalutare altri sintomi come l’aumento del desiderio di fumare, che si fa prorompente soprattutto all’inizio. È questo il maggiore ostacolo che si frappone tra il fumatore e la sua voglia di smettere.

I rimedi naturali per l’astinenza da nicotina

Innanzitutto si può agire a livello alimentare, perché alcuni cibi riescono a rendere sgradevole il sapore delle sigarette. Si fa riferimento soprattutto agli alimenti acidi come la frutta, in particolare gli agrumi e le mele verdi, mentre vanno evitati i cibi piccanti, che invece aumentano la voglia di fumare. Inoltre, è bene ricorrere ad alcune soluzioni previste da madre natura , utili soprattutto a livello umorale e mentale, come l’iperico o erba di San Giovanni.

Ci sono diverse soluzioni naturali che agiscono su questo livello, e si fa ad esempio riferimento al ginseng, un fantastico alleato per calmare lo spirito e per abbattere i livelli di stress. Spesso, infatti, è proprio lo stress che ci spinge verso il tabagismo. In secondo luogo, si consiglia di provare altre soluzioni come gli estratti di piante particolari come la lobelia. Questa pianta produce una sostanza simile alla nicotina, ma è sempre opportuno ascoltare il parere di un medico prima di assumere qualsiasi rimedio naturale, dato che potrebbero esserci delle controindicazioni.

Nella lista dei più sicuri si trovano l’equiseto e l’avena sativa, insieme alla liquirizia, allo zenzero e alla valeriana. Ci sono anche altri rimedi che meritano di essere citati, come la menta, dunque le soluzioni per mitigare l’astinenza non sono poche.