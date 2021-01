Maltempo ad Altomonte: tecnici comunali a lavoro per evitare disagi

“Disagi causati dal maltempo, dalla scorsa notte la squadra manutentiva comunale continua ad essere impegnata a ripristinare i danni provocati dalle abbondanti precipitazioni”. È quanto fa sapere il Sindaco di Altomonte Giampietro Coppola informando che, “per il guasto elettrico verificatosi nella serata di ieri (domenica 24) nelle contrade di Corvo, Casello e San Nicola, i tecnici dell’Enel hanno provveduto ad attivare dei gruppi elettrogeni; mentre per la viabilità compromessa da dissesti, buche pericolose, frane e detriti in diverse zone del territorio, oltre agli addetti comunali sono intervenuti anche la Polizia Municipale e la Protezione Civile”.

Nel raccomandare massima prudenza e nel ringraziare quanti si sono già adoperati per la messa in sicurezza dell’intero territorio comunale, il Primo Cittadino coglie l’occasione per precisare che “si è dovuti intervenire anche su diverse strade provinciali disagiate a causa dalla mancata pulizia dei canali di scolo”.