Covid-19. La Calabria conta altre 6 vittime, stabili i contagi (+207)

Continua la strage del Coronavirus in Calabria dove, in sole 24 ore, sono stati registrati sei nuovi decessi. Da febbraio ad oggi il numero dei morti purtroppo continua a lievitare e si contano in totale 572 vittime.

Nessun cambiamento rilevante invece per quanto riguarda i nuovi contagi. Dopo il bollettino di ieri, in cui sono stati segnalati + 211 (QUI), anche oggi – sempre secondo i dati diffusi dal Dipartimento Regionale – i nuovi positivi sono poco più di duecento, precisamente + 207.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza +102, Reggio Calabria +83, Vibo Valentia +15, Crotone +6, Catanzaro +1.

Numeri che fanno così salire a 31.279 casi il complessivo di quanti hanno finora “incontrato” il virus nella nostra regione. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 475.339 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 501.278.

Per quanto riguarda i ricoveri, si registrano ancora ingressi in terapia intensiva: al momento sono 22 gli assistiti (+1). Negli altri reparti dedicati al covid degli ospedali calabresi sono invece 278 i pazienti ( - 1 da ieri), mentre i positivi in isolamento domiciliare sono ora 9.803 (- 302 da ieri).

Sale positivamente, anche, il totale di quanti hanno invece superato il contagio: sono stati 20.604 (+503)

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 11.883 (+ 83 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 2.398 (82 in reparto all’azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 2 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 2.308 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.485 (9.320 guariti, 165 deceduti).

Nel cosentino, dove è stato registrato il numero più alto di nuovi positivi (+102), sono stati in tutto riscontrati 9.196 casi, e sono così distribuiti: casi attivi 4.521 (56 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 14 al presidio ospedaliero di Cetraro; 12 all'ospedale da Campo; 11 in terapia intensiva, 4.399 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.675 (4.432 guariti, 243 deceduti).

Nel catanzarese, dove è stato riscontrato un solo nuovo positivo, i contagi accertati sono stati finora 4.650: casi attivi 2.111 (22 in reparto all’azienda ospedaliera di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 20 in reparto all’azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 2056 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.539 (2.452 guariti, 87 deceduti).

Nel vibonese, dove sono stati 15 i nuovi casi riscontrati, il computo totale è di 2.626 : casi attivi 673 (15 ricoverati, 658 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.953 (1916 guariti, 37 deceduti).

Nel crotonese , infine, i covid segnalati sono stati in tutto 2.565 (+6 da ieri): casi attivi 307 (18 in reparto; 289 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 2.258 (2.218 guariti, 40 deceduti).

Per quanto riguarda i pazienti affetti da coronavirus provenienti da altra regione o stato sono 93 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 266.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 104.

COVID IN ITALIA: 8.561 I NUOVI CASI E 420 MORTI

Su tutto il territorio nazionale sono 8.561 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (11.629 ieri), 420 i morti (299 ieri). Dall'inizio dell'emergenza i contagi totali sono 2.475.372. L'incremento delle vittime porta il numero complessivo ad 85.881. In base ai dati del bollettino, gli attualmente positivi in Italia sono 491.630, con un calo di 7.648 rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'epidemia sono invece 1.897.861 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 15.787. Sono due le regioni che hanno più di mille nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: si tratta della Lombardia, con 1.484 casi individuati, e dell'Emilia Romagna (1.164). Seguono la Sicilia (885), il Lazio (874) e la Campania (754).