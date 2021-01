Ancora maltempo in Calabria: inforzano i venti sulle coste

Una vasta area depressionaria, centrata sull’Europa settentrionale, si distende fino al Mediterraneo centrale convogliando verso l’Italia diversi impulsi perturbati. Domani un impulso atlantico, in rapido transito sulle regioni centrali adriatiche e meridionali, sarà accompagnato da un deciso rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali al sud.

Un avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte.

In particolare, dal mattino di domani, martedì 26 gennaio, l’avviso prevede venti da forti a burrasca nord-occidentali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte, specie sui settori costieri adriatici e ionici e lungo i crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la nostra regione allerta gialla.