Stalla abusiva a Maierà: scatta il sequestro, denunciato il proprietario

Una serie di controlli sull’attività urbanistico edilizia sono stati effettuati dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Orsomarso, sede di Scalea, nel Comune di Maierà-

L’attenzione dei militari è stata rivolta in modo particolare verso nella località “Arsieno”, dove sono presenti diversi allevamenti di animali. Nel corso di un’ispezione effettuata alla presenza del responsabile dell’ufficio tecnico Comunale presso un’azienda, alcune irregolarità sarebbero emerse nel controllo di una struttura realizzata con l’intento di essere utilizzata come stalla per ingrasso dei bovini.

In particolare, secondo quanto appurato e reso noto dai militari, la struttura sarebbe stata edificata in totale difformità di quanto comunicato ed in violazione alla normativa urbanistica. Da qui il sequestro della struttura e la denuncia in stato di libertà del committente dei lavori.