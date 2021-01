Controlli della Polizia locale, in tre giorni 100 sanzioni nel centro di Crotone

Sanzioni per sosta vietata, occupazione di spazi riservati alle persone diversamente abili ed in prossimità degli incroci in piazza Pitagora, via XXV Aprile, via Roma e via Cappuccini. La Polizia locale di Crotone ha infatti multato diversi cittadini. In tre giorni sono state elevate cento sanzioni dagli uomini del comando guidato dal neo comandante, Francesco Iorno.

Questa mattina, inoltre, nell’ambito dei servizi, una pattuglia in servizio in piazza Pitagora, ha effettuato controlli presso i portici rilevando, da parte di una persona, l’occupazione abusiva di spazi e l’assenza della licenza. L’uomo è stato multato e la merce sequestrata e avviata allo smaltimento, in quanto non conforme alle normative europee.