Scontro tra auto e mezzo pesante sull’A2, un morto

Una persona è deceduta a seguito dell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi di Seminara. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un veicolo leggero e uno pesante.

Il traffico sta subendo rallentamenti e al momento si transita sulla corsia di sorpasso.



Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'ordine per la gestione del traffico e per ripristinare la normale circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Presenti anche ed ovviamente i sanitari del 118.