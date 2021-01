Cassano. Simula rapina di un suv, smascherato e denunciato dai carabinieri

Aveva denunciato alla stazione dei carabinieri di Corigliano-Rossano il furto del proprio suv. Peccato che il fatto non fosse mai accaduto, e per questo motivo un 51enne catanese è stato denunciato per truffa aggravata, simulazione di reato e calunnia.

I fatti risalgono allo scorsp 5 gennaio, quando l’uomo, residente in provincia di Catania, ma con un terreno nella frazione Doria del Comune di Cassano all’Ionio, ha denunciato alla locale tenenza dei Carabinieri per la rapina del suo suv, avvenuto ad opera di tre uomini con il volto coperto e sotto la minaccia di una pistola. Secondo il racconto del 51enne, il gruppo si sarebbe poi dileguato a bordo dell’auto, facendo perdere le proprie tracce.

La versione è apparsa subito lacunosa, così i militari, d’intesa con il Sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari, hanno avviato controlli tecnici che hanno permesso in poco tempo di smascherare la finta rapina.

L’uomo aveva richiesto il pagamento del premio alla società con cui aveva stipulato il contratto, per ottenere il risarcimento del danno subito, ma durante le intercettazioni i carabinieri hanno scoperto che l’uomo aveva finto la rapina per ottenere del denaro.

I militari cassanesi hanno poi appurato che il suv denunciato come rubato non fosse mai arrivato quel giorno nel comune della sibaritide, né imbarcato allo stretto di Messina e che le indicazioni fornite dal 51enne su possibili responsabilità di un uomo fossero completamente infondate. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato.