Maltempo sul Cosentino, frane e allagamenti a Carolei e Sant’Agata d’Esaro

Stanno facendo la conta dei danni i comuni dell’entroterra cosentino colpiti dall’ondata di maltempo delle scorse ore. Venti, piogge e temporali si sono abbattute sul territorio provocando danni e i vigili del fuoco hanno effettuato una cinquantina di interventi per verificare infiltrazioni di acqua, allagamenti e piccoli smottamenti.

A Carolei le squadre dei tecnici comunali sono a lavoro per una frana lungo la strada di collegamento tra il comune e Vadue.

Sul posto anche i tecnici dell’Anas che stanno lavorando per ripristinare il traffico lungo la strada e con loro il sindaco e i volontari della Protezione civile. In via precauzionale è stata evacuata l'abitazione situata a monte della frana in attesa di ulteriori verifiche.

Nel territorio di Sant’Agata un’altra frana e un albero caduto lungo la provinciale 263 ha bloccato il traffico, per questo motivo amministrazione comunale e Provincia hanno messo a disposizione volontari e mezzi per ripristinare la circolazione.

Al momento per le piogge cadute le strade comunali sono ancora invase da acqua e detriti, tanto che il Comune ha chiesto ai propri cittadini di non uscire di casa.

Anche il territorio di Tarsia è stato sferzato dal maltempo, costringendo anche qui il sindaco ad invitare i suoi cittadini a non uscire.

Disagi alla circolazione anche lungo la A2, l’autostrada del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo di Altilia-Grimaldi. Qui un’impalcatura di una galleria è crollata e ha quindi paralizzato il traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per ripristinare la circolazione e veicolare il transito dei mezzi su strade secondarie.