Elezioni alla Città Metropolitana di Reggio Calabria: maggioranza al centrosinistra

Il consiglio della Città metropolitana di Reggio Calabria è andato al centro sinistra con l’elezione di otto consiglieri di maggioranza. Le operazioni di scrutinio per le elezioni si sono concluse ieri in tarda serata e hanno decretato l’elezione di 14 consiglieri su quattro liste.

Elezioni che tuttavia sono state in bilico fino all’ultimo momento, ma che in seconda battuta hanno registrato affluenza molto alta. Si parla infatti del 91% a Reggio, e 87% nei due seggi allestiti a Palmi e Locri.

Sono stati chiamati a votare sindaci e consiglieri comunali di tutti Comuni della provincia fatta eccezione per quelli attualmente sciolti. Alle urne si sono recati 1.054 votanti, 260 per Reggio, 429 per Locri e 364 per Palmi, anche se i consiglieri di minoranza del centro destra avevano chiesto il rinvio per l’emergenza Covid.

Entrano quindi in consiglio metropolitano per la lista “Democratici insieme per Reggio Città Metropolitana”: Giuseppe Marino; Domenico Mantegna, sindaco di Benestare; Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi; Filippo Quartuccio; Nino Zimbalatti.

Per la lista “S’Intesi” sono stati eletti: Carmelo Versace; Armando Neri; Salvatore Fuda, sindaco di Gioiosa Jonica.

Per il “Centro/Destra metropolitano” invece gli eletti sono: Giuseppe Zampogna, sindaco di Scido; Pasquale Ceratti; Rudi Lizzi; Nino Minicuci; Domenico Romeo, sindaco di Calanna.

Infine per “Territorio Metropolitano” (lista dei sindaci della Piana) è stato eletto il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia.