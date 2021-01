Lamezia, incendio distrugge magazzino. Nessun ferito

Sono di natura accidentale le fiamme che ieri sera hanno distrutto un magazzino in via Foderaro a Lamezia Terme. La struttura, su unico livello adiacente l'abitazione del proprietario, era adibita a cucina rustica e magazzino per provviste.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme che hanno domato le fiamme, impedendo il propagarsi alla casa adiacente al magazzino. Nessuna persona è rimasta ferita.