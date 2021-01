Rogo nella notte a Tirolo, distrutta dalle fiamme auto parcheggiata

Sono in corso gli accertamenti per l’incendio di una vettura che si è verificato in località Soluri a Tiriolo intorno alle 3.30 di questa notte. Sul posto sono arrivati i vigili del Fuoco del comando di Catanzaro che hanno domato le fiamme impedendo che si propagassero agli altri mezzi parcheggiati nella zona.

L’auto, una Fiat Punto che è stata distrutta dal rogo, era parcheggiata nelle vicinanze della casa del proprietario. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della radiomobile di Catanzaro e della stazione locale per avviare gli accertamenti del caso. I militari non escludono alcuna ipotesi.