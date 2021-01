Casali. Rimozione nome Rita Pisano da scuola, Cgil: “Ripristinare intitolazione”

Umberto Calabrone e Giuseppe Assalone, rispettivamente segretario Cgil di Cosenza e segretario provinciale Flc-Cgil invitano il sindaco di Casali del Manco ed il dirigente scolastico dell’istituto a ripristinare con immediatezza l’intestazione della scuola a Rita Pisano.

Il fatto è emerso dopo la lettera del figlio di Rita, Giuseppe Giudiceandrea, che aveva denunciato la rimozione del nome della donna dall’edificio e dal plesso scolastico di Casali del Manco uno. (QUI)



I due segretari della Cgil si dicono sorpresi di quanto accaduto “Abbiamo appreso sbigottiti ed increduli che la Scuola Media di Pedace, appartenente all’Istituto Comprensivo di Casali del Manco 1, intitolata da anni a Rita Pisano, non lo sia più e che il nome della storica combattente per i diritti dei lavoratori e delle classi popolari e sindaca per un ventennio della sua comunità sia sparito dalla denominazione di quella scuola”.