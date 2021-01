Cassano, focolaio in Rsa: c’è una prima vittima

Non sono ancora passate 24 ore dalla scoperta di un focolaio in una residenza per anziani a Cassano allo Ionio, e si registra una prima vittima. Si tratta di una novantaquattrenne risultata positiva al tampone rapido e trasferita all’Annunziata per ricevere le giuste cure.

La donna era una delle due pazienti trasferite d’urgenza a Cosenza dopo la riscontrata positività. Complessivamente, sono 23 i degenti ricoverati all’interno della Rsa risultati positivi al coronavirus, su un totale di 33 ospiti.

Nel frattempo si registrano le prime proteste da parte dei parenti degli anziani. Come riporta l’Ansa, la nipote di una contagiata afferma di non riuscire ad avere alcuna notizia dalla struttura: i telefoni risulterebbero staccati, non viene rilasciato alcun bollettino né alcuna informazione sul trasferimento dei degenti. Un comportamento “inaccettabile” che potrebbe generare un esposto in Procura.