Rende, sorpreso con una beccaccia. Denunciato cacciatore

Ha abbattuto una beccaccia con il metodo della caccia ad appostamento, per questo motivo un cacciatore di San Pietro in Guarano è stato denunciati dai carabinieri della stazione forestale di Cosenza.

I militari hanno predisposto un servizio mirato per reprimere questo tipo di attività e nel corso del controllo hanno sorpreso il cacciatore in località Santa Chiara del Comune di Rende lungo il Corso del Fiume Crati in attività di caccia.

I militari attirati dagli spari in orario non consentito si sono appostati nelle vicinanze e hanno bloccato il cacciatore, e hanno trovato una beccaccia da poco abbattuta per la quale la stessa attività venatoria è vietata dal calendario venatorio.

I carabinieri hanno sequestrato l’arma e il munizionamento, oltre ad una lampada frontale usata dall’uomo per muoversi durante le ore notturne e della selvaggina appena abbattuta. L’uomo dovrà rispondere del reato di esercizio venatorio in periodo di chiusura generale della caccia