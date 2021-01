Catanzaro Lido, rischio caduta per croce della chiesa di S. Maria di Porto Salvo. Intervento dei vigili

Pericolo caduta per la croce della chiesa Santa Maria di Porto Salvo a Catanzaro Lido. La struttura, divelta del vento, sarebbe potuta cadere per terra ma l’intervento dei Vigili del fuoco di Catanzaro, del distaccamento di Sellia Marina, ha permesso il recupero della croce e la consegna al parroco. La croce è stata posizionata all’interno della chiesa.

I vigili arrivati sul posto con un’autoscala della sede centrale sono stati impegnati in piazza Anita Garibaldi per recuperare e mettere in sicurezza la croce situata sulla sommità della facciata della parrocchia Santa Maria di Porto Salvo.

Diversi disagi sono stati registrati alla viabilità, per la presenza dei mezzi di soccorso posizionati per l'espletamento dell'intervento. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza. Numerosi abitanti della zona a seguire le fasi del recupero.