Pietrapaola. Rapinarono stazione di servizio sulla 106: arrestati

Sono ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso le tre persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Castrovillari ed eseguita dai carabinieri di Mandatoriccio con la collaborazione dei colleghi di Cirò Marina.

La rapina è avvenuta l’undici ottobre scorso, quando due uomini, V. C. 39enne, P.A. 42enne, entrambi cirotani, insieme alla convivente di quest’ultimo I.D.I., 19enne, a bordo di una autovettura in uso ad uno dei tre priva di targa posteriore, sono arrivati nell’area di servizio lungo la 106. Qui si sono intrattenuti alcuni minuti sia all’interno del bar sia nel piazzale dell’area di servizio e, dopo aver consumato alcune bevande ed aver conferito con alcuni avventori estranei al momento alla vicenda giudiziaria, hanno rapinato l’esercente.

L’uomo, dopo essere stato minacciato e strattonato, è stato rapinato del denaro in cassa, di alcune stecche di sigarette ed alcuni gratta e vinci, per un valore complessivo successivamente quantificato in oltre tremila euro. I tre sono scappati a bordo dell’auto in direzione Sud.

Le indagini dei militari dell’Arma, scattate nell’immediatezza e dirette dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari Mauro Gallone, si sono concentrate sin dai primi istanti sull’analisi delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza dell’area di servizio, e sull’approfondimento dei tabulati telefonici e sull’escussione di persone informate sui fatti. Gli elementi raccolti hanno quindi consentito di identificare i tre presunti responsabili e ricostruire i fatti.

L’ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti dei due uomini è stata notificata nel carcere di Crotone, dove i due uomini si trovano poiché già sottoposti ad una misura cautelare, mentre nei confronti della giovane donna sono stati disposti gli arresti domiciliari.