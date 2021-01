Beccati su due auto a trasportare marijuana: arrestati “corrieri” della droga, tra loro un minore

Viaggiavano sulla strada provinciale 252 con due distinte auto ma con in comune un “fagotto” di marijuana da destinare al mercato illegale dello spaccio di stupefacenti.

È quanto scoperto dalla Polizia del Commissariato di Corigliano-Rossano che ha intercettato nei pressi di località San Nico quattro “corrieri” di droga, tra cui un minore, e li ha tratti in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente in concorso ai fini dello spaccio.

I DETTAGLI

Nel corso di una mirata attività antidroga effettuata nella serata di ieri nell’area urbana di Corigliano-Rossano, gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria e della Squadra Volante del Commissariato locale hanno fermato G.A., di anni 41, e il minore su un’autovettura, P.F., di 28 anni, e P.A.C., di 31 anni, su un’altra, che viaggiavano in coppia e in due diverse auto, una di seguito all’altra.

Sin da subito gli agenti avrebbero nutrito dei sospetti che sarebbero stati confermati dalle attente perquisizioni veicolari. infatti, ben occultati all’interno dei veicoli, gli agenti sarebbero riusciti a stanare due involucri di cellophane, uno per auto, contenenti rispettivamente 946 gr. e 968 gr. di marijuana per un totale quasi 2 chili.

Inevitabile l’arresto peri i quattro. Per i tre maggiorenni - su disposizione del P.M. di turno presso Procura della Repubblica di Castrovillari – si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Castrovillari. Il minorenne, invece, su disposizione della Procura dei Minorenni presso il Tribunale di Catanzaro è stato tradotto presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro.