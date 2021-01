Marijuana nei quartieri di Catanzaro: scoperta piantagione “domestica”, altri 30gr in un forno

Non si arrestano i sequestri di marijuana da parte della Polizia di Catanzaro che, solo nell’ultima settimana, ha segnalato alla Procura locale tre persone soprese – nel corso di tre distinte attività – in possesso di sostanza destinata allo spaccio.

In totale sono stati sequestrati circa 40 grammi di marijuana e una piccola serra costruita in un appartamento.

Alla piantagione “domestica” i poliziotti ci sono arrivati dopo aver sorpreso un 46enne rumeno, P.C.M, nei pressi dei giardini San Leonardo con una piccola quantità di marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare, nel centro storico cittadino, avrebbe permesso dunque agli agenti di appurare che lo straniero si era attrezzato per produrre la droga in casa attraverso l’allestimento di una vera e propria serra, attrezzata con lampade ad hoc, dove aveva messo a dimora 6 piante. Inoltre sono stati sequestrati ulteriori semi, concimi e quant’altro necessario per proseguire l’attività di coltivazione. Il 46enne, già noto per precedenti contro il patrimonio, è stato segnalato.

I controlli sono stati poi estesi nella zona sud di Catanzaro e in quartieri noti come quello di Santa Maria dove i poliziotti della Squadra Mobile, a seguito di perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione di F.D., 17 anni, hanno trovato all’interno di un forno oltre 30 gr di marijuana.

Sempre a Santa Maria, grazie anche all’ausilio del poliziotto a quattro zampe “Max”, del Reparto cinofili della Polizia di Stato di Vibo Valentia, è stato segnalato alla Procura un terzo soggetto a seguito del sequestro di ulteriori 7 grammi di marijuana.